Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Hoher Sachschaden nach Unfall an Ampelanlage

Bad Dürrheim (ots)

An der Einmündung der Bundesstraße 27 in die Bundesstraße 33 sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein 29-jähriger Fahrer wollte von Villingen kommend nach links in Richtung Bad Dürrheim Abbiegen und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen die rote Ampel. Er stieß mit einer 58-Jährigen in einem Kia zusammen, welche in Richtung Villingen unterwegs war. Durch den Unfall entstand am Kia und Ford des 29-Jährigen ein Schaden von insgesamt 18.000 Euro. Der Kia musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

