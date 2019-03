Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Taxi in der Alpenstraße angefahren

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag hat ein unbekannter Fahrzeugführer ein abgestelltes Taxi in der Alpenstraße touchiert. Gegen 20:00 Uhr streifte der Flüchtige im Vorbeifahren das Taxi des Herstellers Kia. Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 85000) entgegen.

