Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Nach Parkrempler abgehauen

Freudenstadt (ots)

Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Donnerstag gegen einen geparkten Audi gestoßen war. Der Audi war in der Zeit zwischen, 8.20 Uhr und 12.20 Uhr, auf dem Parkplatz beim Berufsschulzentrum geparkt. In der Zeit von, 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr, stand der Wagen auf dem Parkplatz beim Mc Donald. Beide Parkplätze kommen als möglicher Unfallort in Frage. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler (Tel.: 07445 8542-0) entgegen.

