Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Beim Überholen den Gegenverkehr gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Burladingen (ots)

Durch ein riskantes Überholmanöver hat am Donnerstag, gegen 11 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters den Gegenverkehr gefährdet. Der Fahrer des Transporters war auf der Bundesstraße 32 von Starzeln in Richtung Burladingen unterwegs. Rund 500 Meter vor dem Ortseingang von Burladingen überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrschulautos musste voll abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Burladingen (Tel.: 07475 95001-0) in Verbindung zu setzen.

