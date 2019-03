Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Rund 24.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der Ambrosius-Heim-Straße

Burladingen (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf der Ambrosius-Heim-Straße zu einem heftigen Unfall gekommen, bei dem rund 24.000 Euro Sachschaden entstanden ist. Die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito war in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr wuchtig in die linke Fahrzeugseite eines vorausfahrenden Ford Kuga, dessen 61-jährige Fahrerin nach links in die Bahnhofstraße abbog. In der Folge wurde der Ford über den Gehweg gegen eine Hauswand geschleudert. Der Mercedes prallte noch gegen einen Gartenzaun. Die Mercedes-Fahrerin erklärte, dass die Bremse an ihrem Fahrzeug keine Wirkung gezeigt hätte und sie hinter dem abbiegenden Ford nicht mehr anhalten konnte. Bei der Unfallaufnahme bestätigten sich die Angaben der Unfallverursacherin. Der Pkw wies erhebliche technische Mängel auf, die auf den ersten Blick erkennbar waren. Die beiden Autofahrerinnen zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer im Ford musste ebenfalls mit leichten Verletzungen im Klinikum behandelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Unfallverursacherin an Ort und Stelle einkassiert.

