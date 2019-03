Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Streiterei vor Gaststätte

Schömberg (ots)

Am Donnerstag ist der Polizei, gegen 21 Uhr, eine verletzte Person vor einer Gaststätte in der "Alte Hauptstraße" gemeldet worden. Beim Eintreffen der Ordnungshüter wurde ein 24-Jähriger bereits vom Rettungsdienst behandelt. Nach bisherigen Ermittlungen erlitt der junge Mann mit einem zerschlagenen Bierglas eine erhebliche Schnittwunde im Gesicht. Ein 27-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt war, meldete sich selbst bei der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell