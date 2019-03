Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Straßberg) Auseinandersetzung in der Mehrzweckhalle

Straßberg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten ist zum Ende einer Fastnachtsveranstaltung am heutigen Freitag, gegen 1.20 Uhr, in der Mehrzweckhalle gekommen. Die drei alkoholisierten Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren erlitten Schnittwunden an den Händen und mehrere Prellungen. Der eingesetzte Sicherheitsdienst konnte die Kontrahenten trennen und aus der Halle befördern. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell