Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf) Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Fahrmanöver

Villingendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag ist ein Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Talhausen und Villingendorf an einem Leitpfosten hängengeblieben und hat sich dabei schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer hakte mit seinem Fuß an einem Standpfosten ein und zog sich eine schwere Verletzung im Bereich der Zehen zu. Durch das Hängenbleiben stürzte er aber nicht und konnte bis zum nächsten Parkplatz fahren. Dort wurde er ärztlich versorgt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der Streifschaden am seiner Suzuki beläuft sich auf 300 Euro.

