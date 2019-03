Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude in der Eltastraße

Tuttlingen (ots)

In der Nacht hat sich ein Einbrecher in ein Gebäude eines Stromversorgers in der Eltastraße Zutritt verschafft. Der Täter gelangte auf noch nicht bekannte Weise in das Gebäude. Auf seiner Suche nach Beute brach er mehrere Schränke und eine Tür auf. Er wurde schließlich fündig. Mit mehreren hundert Euro und zwei Geldkarten machte er sich davon. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 07461 9410 erbeten.

