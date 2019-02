Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Rauchender Kachelofen ruft Feuerwehr auf den Plan

Bösingen (ots)

Eine starke Rauchentwicklung durch einem Kachelofen hat in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Dunninger Straße geführt. Eine Anwohnerin meldete den Rauch gegen 02.30 Uhr bei der Leitstelle. Die Einsatzkräfte brachten schnell in Erfahrung, dass der Rauch durch einen benutzen Ofen entstanden und dann in den Wohnraum des Gebäudes gedrungen war. Die Familie, die den Kachelofen in Betrieb genommen hatte, wurde aufgrund des eingeatmeten Rauchs vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

