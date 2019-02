Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Unbekannter in orangefarbenem Overall beschädigt mutwillig Außenspiegel an geparkten Autos - Polizei bittet um Hinweise

Blumberg (ots)

Gleich an zwei geparkten Autos im Bereich der Weiherdammstraße und der Pestalozzistraße hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags die Außenspiegel abgetreten. Ein Anwohner konnte den mit einem orangefarbenen Overall bekleideten Täter gegen 03.30 Uhr bei seinem Handeln beobachten. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete dieser durch angrenzende Gärten der Straße "Vor Weiden". Die Polizei Blumberg (07702 41066) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter.

