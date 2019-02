Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Verkehrsunfall beim Linksabbiegen im Bereich einer Tankstelle fordert drei leicht verletzte Personen

Tuningen (ots)

Bei einem Abbiegevorgang von der Landesstraße 429 auf ein freistehendes Tankstellengelände bei Tuningen ist es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich zwei Autofahrerinnen und ein Kleinkind leicht Verletzungen zugezogen haben. Eine 67-jährige Fahrerin eines Renault Modus war - von Tuningen kommend - auf der L 429 in Richtung Schura unterwegs und wollte im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesstraße 523 nach links auf ein freistehendes Tankstellenareal abbiegen. Die Frau benutzte den Linksabbiegestreifen und blieb dort kurz stehen. Trotz nahendem Gegenverkehr fuhr die 67-Jährige wieder an und blieb dann aber mit ihrem Wagen schräg auf dem Gegenfahrstreifen stehen. Eine aus Richtung Schura nahende 36-jährige Fahrerin eines VW Caddys konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit dem quer stehenden Renault zusammen. Bei dem Unfall zogen sich beide Autofahrerinnen und ein knapp einjähriges Kind im Caddy leichte Verletzungen zu und mussten mit den eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

