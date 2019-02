Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Arbeitsunfall mit umgekipptem Radlader fordert eine schwer verletzte Person

Niedereschach (ots)

Zu einem Arbeitsunfall, bei welchem sich ein 32-jähriger Mann beim Kippen eines Baumaschinen-Radladers erhebliche Beinverletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in der Bruder-Konrad-Straße gekommen. An der Ecke Lärchenweg und Bruder-Konrad-Straße war ein Mitarbeiter einer Baufirma als Fahrer eines Radladers damit beschäftigt, eine Betonmulde von der Ladefläche eines Pritschen-Lastwagens abzuladen. Beim Entladevorgang löste sich ein Reifen des Radladers von der Felge. Durch die folgende Schräglage kippte der Radlader nach links zur Seite. Hierbei wurde ein Bein des 32-jährigen Radlader-Fahrers zwischen Fahrbahn und Führerhaus eingeklemmt. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde der Mann von den eingetroffenen Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Neben einem Notarzt waren auch ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Niedereschach im Einsatz. Der umgekippte Radlader musste mit schwerem Gerät des involvierten Bauunternehmers wieder aufgerichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell