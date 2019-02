Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen (Freudenstadt) Brand in einem Hochhaus

Freudenstadt (ots)

Bei einem Brand in einem Personalwohnheim sind am heutigen Donnerstag, gegen 1.15 Uhr, in der Karl-von-Hahn-Straße mindestens 18 Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen war das Feuer in einer Küche im elften Stockwerk des 14-stöckigen Gebäudes ausgebrochen. Das Gebäude wird von insgesamt 97 Personen bewohnt. Im Untergeschoss ist die Rettungsleitstelle des Landkreises Freudenstadt untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

