Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Dürrwangen) Waldbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Balingen-Dürrwangen (ots)

Ein brennendes Waldstück beim Sportheim in der Zeitentalstraße hat am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Balingen-Frommern ausgelöst. Die Wehrleute konnten die Flammen schnell löschen. Nach bisherigen Ermittlungen wurden kurz vor dem Brand drei derzeit unbekannte Personen in der Nähe des Waldstückes beobachtet. Ob die beiden Männer und die Frau mit dem Brand etwas zu tun haben, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen (Tel.: 07433 264-0) entgegen.

