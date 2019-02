Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Winterlingen (ots)

Rund 1.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am heutigen Donnerstag, gegen 6.45 Uhr, auf der Bundesstraße 463 entstanden, bei dem der Unfallverursacher geflüchtet ist. Ein 49-jähriger Lenker eines VW Tiguan war von Winterlingen in Richtung Sigmaringen unterwegs. Vor der Abfahrt Storzingen überholte der 49-Jährige mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Während des Überholvorganges scherte ein VW Caddy ebenfalls zum Überholen aus. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Autos. Der Tiguan-Fahrer hielt an der Abfahrt Storzingen an. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadenregulierung gekümmert zu haben. Beim Unfallflüchtigen handelt es sich um einen VW Caddy mit RV-Zulassung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt (Tel.: 07432 955-0) entgegen.

