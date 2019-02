Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Anderes Auto übersehen - Kreuzungsunfall fordert 9000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Am Dienstagabend ist es gegen 17.50 Uhr auf der Kreuzung Steinweg, Eichendorffstraße und Schluchweg zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 9000 Euro gekommen. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Eos war auf dem Steinweg unterwegs und wollte die Eichendorfstraße geradeaus in Richtung Schluchweg überqueren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen VW Touareg, dessen 30-jähriger Fahrer sich von rechts auf der Eichendorffstraße der Kreuzung näherte. Zwischen beiden Autos kam es zu einem Zusammenprall. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell