Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim, Oberbaldingen - Immenhöfe) Katze ausgewichen und gegen geparktes Auto gefahren - junge Autofahrerin leicht verletzt

Bad Dürrheim, Oberbaldingen - Immenhöfe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05.30 Uhr, hat sich eine 18 Jahre junge Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der zwischen Oberbaldingen und Immenhöfe gelegenen Dorfstraße leichte Verletzungen zugezogen, als sie mit einem Renault Clio einer Katze ausgewichen und dabei gegen ein geparkten Lastwagen gefahren ist. Die 18-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

