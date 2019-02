Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Bauschuttcontainer brennt- Feuerwehr rückt aus

Schramberg (ots)

Wegen einem brennenden Bauschuttcontainer musste die Feuerwehr Schramberg am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.20 Uhr, in die Tösstraße ausrücken. Aus nicht geklärter Ursache geriet der Bauschuttcontainer neben einem Gebäude in Brand. Die 12 Wehrleute der Feuerwehr Schramberg, welche mit 3 Fahrzeugen an die Örtlichkeit gekommen sind, löschten die Flammen. Ob ein Sachschaden entstand, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell