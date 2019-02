Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem Rudolf-Maschke-Platz

Trossingen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, im Zeitraum von 9 Uhr bis 14 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein dort auf dem Parkplatz vor einem Warengeschäft geparkter VW Up wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken an der hinteren, rechten Stoßstange und am hinteren Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an dem Up zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Trossingen nimmt Hinweise zu der Unfallfucht unter der Rufnummer 07425-33866 entgegen

