POL-TUT: (Mühlheim an der Donau, L 433) Scirocco kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Steinmauer

Mühlheim an der Donau (ots)

Am späten Dienstagabend ist ein 20-jähriger VW-Fahrer von der Fahrbahn der Landstraße 433, zwischen Mühlheim und Kolbingen abgekommen und daraufhin gegen eine Steinmauer geprallt.

Der 20-Jährige war um kurz vor Mitternacht auf der L433 von Mühlheim kommend in Fahrtrichtung Kolbingen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und prallte dann gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Dort kam er, nachdem er noch eine Leitplanke entlangstreifte, zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. An dem Scirocco entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

