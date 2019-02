Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Zeugen gesucht: Sperrmüllsammler fährt mit Sprinter gegen Straßenlaterne

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagabend haben gegen 18 Uhr zwei Zeugen beobachtet, wie ein Mann im Daimler Sprinter beim Wenden eine Laterne im Holunderweg angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat.

Der unbekannte Fahrer eines Sprinters war wohl unterwegs um Sperrmüll zu sammeln. Beim Wenden ist er mit dem Daimler so stark gegen eine Straßenlaterne gefahren, dass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Der Schaden an der Laterne liegt bei 800 Euro.

Der Daimler-Sprinter war grau oder silber lackiert und mit rot-weißen Markierungen bzw. Aufklebern versehen. Das Kennzeichen war vermutlich deutsch und könnte aus den Landkreisen HH oder MA stammen. Weiter war der Wagen im Frontbereich mit der Kennzeichnung "A" versehen. Der Sprinter touchierte die Laterne in etwa 30cm Höhe, vermutlich am Trittbrett und könnte dort Schäden aufweisen. Der männliche Fahrer des Sprinters war zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte eine Glatze und eine schlanke, normale Figur sowie ein südländisches Aussehen. Er war bekleidet mit einem dunklen Pullover. Die Polizei in Horb sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder zum Fahrer geben können. Diese werden unter 07451 96-0 entgegen genommen.

