Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil, L424) Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer als Zeugen nach einem Überholmanöver

Rottweil (ots)

Ein 51-jähriger Mazda-Fahrer hat am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 424 zwischen Villingendorf und Rottweil bei einem Überholmanöver mit dem linken Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audis beschädigt.

Der Mann fuhr von Villingendorf auf der L424 in Fahrtrichtung Rottweil hinter einem roten Lastwagen her. Kurz vor einer Linkskurve setzte er zum Überholen an. In diesem Moment kam ihm ein 33-jähriger Audi-Fahrer entgegen. Dieser wich nach rechts aus und machte eine Vollbremsung. Bevor der Mazda jedoch wieder vollständig vor dem Lastwagen auf seine Spur einscheren konnte, blieb er mit seinem linken Außenspiegel an dem des Audis hängen.

Der 51-jährige musste zunächst weiter in Richtung Rottweil fahren, bis sich eine geeignete Stelle zum Wenden ergab. Dort sprach er noch kurz mit dem Fahrer des roten Lastwagens, den er überholt hatte. Er kehrte anschließend an die Unfallstelle zurück. Keiner der Männer wurde verletzt, der Sachschaden an den Spiegeln beträgt insgesamt 800 Euro. Die Polizei Rottweil sucht nun einen wichtigen Zeugen: den Fahrer des roten Lkw, der überholt wurde und sich mit dem Mazda-Fahrer unterhalten hat. Hinweise dazu können dem Polizeirevier unter 0741 477- 0 mitgeteilt werden.

gez. Stefanie Müller

