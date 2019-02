Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Verkehrsunfallflucht - Polizei Freudenstadt sucht Zeugen

Alpirsbach (ots)

Am Montag ist zwischen 13.45 Uhr und 22.00 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Firmenparkplatz in der Reutiner Straße an einem BMW hängen geblieben. Ohne sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der BMW war im genannten Zeitraum am Montagnachmittag auf dem Parkplatz geparkt. Gegen 22.00 Uhr stellte der Fahrer des Wagens fest, dass die hintere Stoßstange rechts sowie der rechte Kotflügel verkratzt waren. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 entgegen.

