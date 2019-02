Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N., Bildechingen, B 28) Sonne blendet Autofahrer - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28

Bildechingen (ots)

Am Montag gegen 17.30 Uhr ist es an der Einmündung der Mühlenbergstraße mit der Bundesstraße 28 zu einem Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden gekommen.

Der 64-jährige Fahrer eines VW-Golf war auf der Mühlenbergstraße unterwegs und fuhr Richtung Norden in Richtung der Einmündung zur B28. An dieser wollte der Golffahrer in Richtung Horb einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Mann einen Opel Astra, mit welchem ein 20-jähriger Fahrer auf der B28 von Horb in Richtung Bildechingen unterwegs war. Trotz einem Ausweichmannöver des jungen Opel-Fahrers kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro.

