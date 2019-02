Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach, L108) BMW prallt gegen Felswand- eine verletzte Person und 25.000 Euro Sachschaden

Lauterbach (ots)

Am Montag ist eine 22-jährige BMW-Fahrerin auf der Landstraße 108, zwischen Lauterbach und Föhrenbühl mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Die 22-Jährige war mit dem 1-er BMW gegen 14.20 Uhr auf der Hornberger Straße von Lauterbach in Fahrtrichtung Fohrenbühl unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der BMW in der darauf folgenden Geraden nach rechts gegen den Randstein und kam dann von der Fahrbahn ab weshalb er gegen die dortige Felswand prallte. Der Wagen kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und daraufhin erneut nach rechts in das Bankett in den dortigen Grünstreifen. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik nach Rottweil. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

