POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Nach Spiegelstreifer sucht die Polizei nach Zeugen

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nach einem Spiegelstreifer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Zimmern ob Rottweil und Villingendorf am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 29-jährige Golf-Fahrerin befuhr den Verbindungsweg von Zimmern in Richtung Rottweil als ihr im Bereich eines Waldstücks zwei Fahrzeuge entgegen kamen. Das vordere Fahrzeug, ein Kleinwagen, kam hierbei auf ihre Fahrbahnseite. Obwohl die 29-jährige ihren Golf nach rechts zog, kam es zu einem Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite des Golfs beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens und der dahinter fahrende schwarze Kombi fuhren einfach in Richtung Zimmern ob Rottweil weiter. Das Polizeirevier Rottweil sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-941-0 zu melden.

