POL-TUT: (Deißlingen, K 5558) Alkoholisiert gegen Baum gefahren- 8000 Euro Sachschaden

Deißlingen (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 39-jähriger Daimler-Fahrer gegen 14 Uhr aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung von der Fahrbahn der Kreisstraße 5558 abgekommen und daraufhin gegen einen Baum geprallt.

Der 39-Jährige befuhr die Kreisstraße 5558 von Trossingen kommend in Fahrtrichtung Deißlingen. An der Einmündung zum Zollamt/Mittelhardt kam der 39-Fahrer mit dem Daimler von der Fahrbahn ab. Daraufhin fuhr der Wagen noch etwa 15 Meter weiter bevor er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 39-Jährigen Atemalkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Dem Daimlerfahrer wurde in der Helios-Klinik in Rottweil Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt.

