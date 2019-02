Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Andreas-Koch-Straße

Trossingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Andreas-Koch-Straße, gegen 12 Uhr, ist ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstanden.

Der 19-jährige Fahrer eines VW-Caddy war in Richtung der Ernst-Hohner-Straße unterwegs. Zunächst hielt er vor der Einfahrt einer Firma an, um einen herausfahrenden Pkw vorzulassen. Als der Caddy-Fahrer merkte, dass der Autofahrer wartete, zog er mit seinem Wagen ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links in Richtung der Fahrbahnmitte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, mit welchem eine 60-Jährige an dem VW vorbei fahren wollte. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

