Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) 2000 Euro Sachschaden bei Fahrstreifenwechsel- Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel in der Christian-Scheerer-Straße hat ein unbekannter Golf-Fahrer am Dienstagmorgen, um kurz vor 6 Uhr, einen BMW an der Beifahrerseite beschädigt. Ohne Anzuhalten und sich um den verursachten Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Golf-Fahrer daraufhin einfach weiter.

Der 21-jährige BMW-Fahrer befuhr kurz zuvor die Christian-Scheerer-Straße auf der linken Fahrspur vom Aesculap Kreisel kommend in Richtung Möhringen. Kurz nach der Einfahrt zur Firma Aesculap befand sich auf der rechten Fahrspur neben dem BMW ein roter Golf. In der leichten Linkskurve kam der Golf auf die linke Fahrspur und hierbei zu nah an den BMW. Hierbei wurde der BMW an der Beifahrerseite und am dortigen Außenspiegel beschädigt. Obwohl der BMW-Fahrer den Golf-Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte fuhr dieser in Richtung der Dornierstraße weiter. Die Schadenshöhe an dem BMW beträgt etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

