POL-TUT: (Wolterdingen - Bräunlingen-Bruggen, L 181) Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Betonpfeiler geprallt - 28-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Wolterdingen - Bräunlingen-Bruggen, L 181 (ots)

In einem Fiat eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden ist ein 28-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, auf der Landesstraße 181 zwischen Wolterdingen und Bräunlingen-Bruggen ereignet hat. Der junge Mann war an diesem Abend mit einem Fiat Bravo von Wolterdingen in Richtung Bruggen unterwegs, als er aufgrund einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Fiat kam nach rechts von der Straße ab, geriet in einen angrenzenden Entwässerungsgraben und prallte nach etwa 100 Metern mit voller Wucht gegen einen betonierten Pfeiler einer Feldwegüberbauung. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige in dem total beschädigten Fiat eingeklemmt und hierbei schwer verletzt. Der Mann musste von der mit drei Fahrzeugen und 18 Mann eintreffenden Feuerwehr Wolterdingen aus seinem Auto befreit werden. Nach einer Erstbehandlung noch am Unfallort brachte eine Rettungswagenbesatzung den 28-Jährigen in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An dem Fiat entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

