Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Allmendshofen) Brand einer Leerguthalle

Donaueschingen-Allmendshofen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es zu einem Brand in einer Leerguthalle eines Getränkelogistikunternehmens in der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Gegen 01.40 Uhr gerieten in der Leerguthalle aus bislang ungeklärter Ursache zwei bis drei Europaletten mit zahlreichen Leergutkisten in Brand. In der Folge griffen die Flammen auf eine Kunststoffplane eines Schnelllauftores und von dort teilweise auf die Gebäudewände über. Ein zum Arbeitsbeginn der Frühschicht eintreffender Mitarbeiter entdeckte das Feuer, betätigte den Notruf und versuchte den sich ausbreitenden Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Erst nach dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Gebäude durch die getroffenen Löschmaßnahmen gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich nach bisheriger Einschätzung auf 50.000 Euro bis 100.000 Euro belaufen. Nach Auskunft der Feuerwehr könnte aufgrund der Leichtbauweise der Leerguthalle auch die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Da nach derzeitigem Sachstand weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung als Brandursache ausgeschlossen werden kann, wurden die weiteren polizeilichen Ermittlungen vom örtlich zuständigen Kriminalkommissariat in Villingen übernommen. Die Feuerwehr mit den Abteilungen Donaueschingen, Hüfingen, Aasen und Bräunlingen sowie DRK Rettungsdienste waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

