POL-TUT: (Rangendingen) Rechts vor Links nicht beachtet

Rangendingen (ots)

An der Kreuzung der Lehmgrubenstraße mit der Straße "Im Hätzgert" sind am Montag nach einer Vorfahrtsverletzung zwei Volkswagen zusammen gestoßen.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein VW Bus auf der Lehmgrubenstraße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung mit der Straße "Im Hätzgert" missachtete der 50-jährige Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf und stieß mit ihm zusammen. Auf rund 12.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an den beiden Autos. Nach der Kollision kippte der VW Bus um und beschädigte noch einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne. Personen wurden nicht verletzt.

