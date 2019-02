Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Kontrolltag im Stadtgebiet Tuttlingen

Tuttlingen (ots)

Anlässlich des Kontrolltages am Donnerstag wurden in Tuttlingen zwischen 17 Uhr und 23 Uhr Präsenz und Kontrollmaßnahmen unter der Federführung des Polizeipräsidiums Tuttlingen in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Einsatz, sowie dem Ordnungsamt der Stadt Tuttlingen dem Hauptzollamt Singen durchgeführt.

Im Stadtgebiet Tuttlingen erfolgten zahlreiche Personen, -Verkehrs und Gaststättenkontrollen. Die Kontrollaktion hatte vorrangig das Ziel Sicherheits- und Ordnungsstörungen zu verhindern und bereits eingetretene Störungen zu beseitigen. Eine tragende Rolle spielte hierbei die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger, sowie eine Verbesserung der objektiven Sicherheitslage. Dies stellte auch mit ein Ziel der temporären Präsenz uniformierter Polizeibeamter und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) im Innenstadtbereich von Tuttlingen dar.

In erster Linie kam es aufgrund der Präsenz zu einer Vielzahl von Bürgergesprächen und Gesprächen mit Jugendlichen. Es fanden zudem mehrere Personenkontrollen statt. Auch auf eventuelle Ordnungsstörungen wiesen die Polizeibeamten und Mitarbeiter des KOD hin und ahndeten dementsprechende Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeiten Gesetz.

Eine tragende Rolle spielte auch die Kontrolle der Gaststätten. Hier konnten unter anderem neben 29 Verstößen gegen das Gaststättenrecht, zwei Verstöße gegen das Glücksspielgesetz, vier Verstöße gegen das Lebensmittelrecht, drei Verstöße gegen das Eichgesetz sowie acht zollrechtliche Verstöße geahndet werden.

Im Stadtgebiet von Tuttlingen kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, neben hohen Schäden an Sachwerten müssen oftmals auch Personenschäden beklagt werden. Oftmals spielt hier das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder die Ablenkung durch die vorschriftswidrige Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt eine tragende Rolle. Aus diesem Grunde wurde in der Theodor-Heuss-Allee eine stationäre Verkehrskontrollstelle errichtet. Das Ergebnis der von 17 Uhr bis 23 Uhr durchgeführten Kontrollmaßnahmen waren unter anderem zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Fahren unter Drogenbeeinflussung, 10 Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen, sowie 11 Mängelberichte. An dem Einsatz beteiligten sich mehr als 50 BeamtInnen von Polizei und Zoll.

Während der groß angelegten Kontrollmaßnahmen unter Einbindung der verschiedenen Sicherheitsbehörden kam es zu keinen Zwischenfällen. Personen wurden nicht verletzt oder mehr als den Umständen erforderlich beeinträchtigt. Das Honorar des umsichtigen und konsequenten Vorgehens der Beamten war neben dem Verständnis hierfür zudem auch die gute Mitarbeit der Bürger während der Kontrollen.

