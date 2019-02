Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Zwei betrunkene junge Männer montieren Ortschild in Blumberg ab und machen sich auch an Verkehrszeichen zu schaffen

Blumberg (ots)

Zwei betrunkene junge Männer haben sich am frühen Sonntagmorgen an einem Ortsschildern von Blumberg sowie an Verkehrszeichen zu schaffen gemacht und sind dabei von der Polizei erwischt worden. Anwohner meldeten kurz vor 08 Uhr, dass zwei junge Männer gerade ein abmontiertes Ortsschild durch die Stadt tragen. Kurz darauf ging bei der Polizei erneut eine Mitteilung ein, wonach die zuvor beschriebenen Täter nun an der Ecke Hauptstraße und "Am Herrengarten" an Verkehrszeichen herum hantieren und diese ebenfalls demontieren. Die beiden jungen Männer im Alter von 18 Jahren - einer alkoholisiert mit knapp einem Promille, der andere mit über 1,5 Promille - konnten von der eintreffenden Polizeistreife angetroffen und bei der versuchten Flucht schließlich auch dingfest gemacht werden. Nun müssen sich die beiden wohl noch nicht wirklich "Erwachsenen" wegen der begangenen unsinnigen Tat in einem Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell