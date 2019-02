Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald, L 175 (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz auf der Schramberger Straße hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 29-jährige Mann war kurz nach 11.30 Uhr mit einer 600er Honda auf der Landesstraße 175 (Schramberger Straße) unterwegs und geriet etwa auf Höhe des Sportstadions ins Schlingern. Nach einem folgenden Sturz rutschte der junge Mann mit der Maschine gegen ein Standrohr der am Fahrbahnrand angebrachten Schutzplanken und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 29-Jährigen zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An der 600er Honda entstand durch den Unfall rund 1000 Euro Sachschaden.

