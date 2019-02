Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Körperliche Auseinandersetzung beim Fastnachtsumzug - Polizei sucht Zeugen

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich während eines Fastnachtsumzuges am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, vor einer aufgebauten Getränkebar in der Gartenstraße ereignet hat, ist ein 18-Jähriger von einem unbekannten jungen Mann oder auch Jugendlichen mit einem Schlag gegen den Kopf bewusstlos geschlagen worden. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannter Richtung. Der Niedergeschlagene kam kurze Zeit später wieder zu sich und musste von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung versorgt werden.

Der Tat vorausgegangen war wohl ein Handgemenge zwischen dem 18-Jährigen und dem Geflüchteten vor der aufgestellten Bar der Freiwilligen Feuerwehr Königsfeld. Bei dem flüchtigen Täter solle es sich um einen etwa 15- bis 18-Jährigen aus einer etwa 15 Personen umfassenden Gruppe gehandelt haben. Der Flüchtige sei etwa 175 Zentimeter groß, habe schwarze Haare und eine kräftiger Statur. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Täter.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell