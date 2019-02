Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall mit 6000 Euro Schaden - beteiligter Autofahrer betrunken

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist es am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, an der Einmündung der Straße "Kessel" auf die Rottweiler Straße gekommen. Eine 32-jährige Audi-Fahrerin war auf der Straße "Kessel" unterwegs und wollte an der Einmündung auf die bevorrechtigte Rottweiler Straße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Auto-Fahrer, der mit einem VW Golf Cabriolet - von Mühlhausen kommend - auf der bevorrechtigten Rottweiler Straße in Richtung Schwenningen unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 41-jährigen Cabriolet-Fahrer eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 1,8 Promille. der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten; die 32-jährige Audi-Fahrerin dagegen wegen der Verursachung des Unfalls in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell