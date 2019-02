Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Gegen Straßenlaterne gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines BMWs des Typs X5 oder auch des Typs X6 ist am Sonntagabend, vermutlich kurz vor 19 Uhr, gegen eine Straßenlaterne in der Friedrichstraße gefahren und hat diese erheblich beschädigt. An der Laterne entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

