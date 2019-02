Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Weitere Autos in einer Tiefgarage in der Berliner Straße beschädigt

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Verlauf des Sonntags zwei Autos in einer Tiefgarage in der Berliner Straße beschädigt. Zudem platzierten die Täter vor den Reifen der beiden Autos Scherben einer Jägermeisterflasche. Bereits am Freitag und am Samstag wurden in der Tiefgarage und auch im näheren Umfeld Autos mutwillig beschädigt (wir berichteten bereits). Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen. Hinweise zu den begangenen Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

