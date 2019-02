Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Angeblicher Gebäudebrand stellt sich als Fehlalarm heraus

Gosheim (ots)

Am Sonntag musste die Feuerwehr Gosheim gegen 17 Uhr zu einem Feueralarm in die Industriestraße ausrücken.

Ein Anrufer teilte zunächst mit, dass es im Bereich des Dachstuhls einer Firma in der Industriestraße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei und das Dach des Firmengebäudes brennen würde. Kurz darauf ging ein weiterer Anruf ein, dass das Dach einer Holzbau-Firma in derer Industriestraße rauchen würde.

Die Feuerwehr Gosheim rückte mit 25 Wehrleuten und 5 Fahrzeugen aus und überprüfte sodann beide Firmengebäude. Hierbei stellte sich heraus, dass ein weiteres in der Straße angesiedeltes Unternehmen kurz zuvor eine Hackschnitzel-Anlage in Heizbetrieb umgeschaltet hatte. Der durch die Inbetriebnahme der Anlage entstandene Rauch wehte so über die Dächer der anderen Gebäude. Die Feuerwehrleute konnten wieder abrücken.

