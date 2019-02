Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Zeugenaufruf - Einbruch bei einer Firma in der Lange Straße

Freudenstadt (ots)

Zwischen Samstagmittag, gegen 14 Uhr, und Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, ist ein unbekannter Täter in einer Firma in die Lange Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zum Gebäude. In den Innenräumen wurde eine Geldkasse mit einem Werkzeug aufgehebelt und die das darin befindliche Bargeld entwendet. Ein Fenster am Hintereingang blieb nach der Tat offen. Die Polizei in Freudenstatt ermittelt und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tathergang liefern können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

gez. Stefanie Müller

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell