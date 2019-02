Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Papiertonne steht in Flammen - Zeugen werden gesucht

Loßburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ist es in Loßburg in der Freudenstädter Straße aufgrund einer brennenden Altpapiertonne zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 11 Feuerwehrleuten im Einsatz um den Brand zu löschen. In der Tonne befand sich ausschließlich Altpapier. Zur bevorstehenden Leerung wurde die Mülltonne vor dem Grundstück abgestellt. Wie sich der Inhalt der Tonne entzünden konnte ist noch nicht abschließend geklärt. Bei dem Brand wurde die Tonne gänzlich zerstört, weitere Sachschäden entstanden nicht. Die Polizei in Freudenstadt bittet um Zeugenhinweise Zeugen unter der Rufnummer 07441 536-0.

