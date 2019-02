Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) 19-Jährigen mit Faustschlägen traktiert

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Beim Nachtumzug in Schönenbach hat ein 19-Jähriger mehrere Faustschläge kassiert. Den Angaben zufolge hielt sich der junge Mann bei der Wendeplatte beim unteren Halleneingang in der Josef-Zähringer-Straße auf. Dort schlugen zwei Personen auf den 19-Jährigen ein. Mit einem blauen Auge und mehreren Blessuren musste das Opfer ins Klinikum eingeliefert werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

