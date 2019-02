Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Horb am Neckar (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro und vier leichtverletzten Personen ist es am Samstagmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Johanniterstraße gekommen. Dort war ein 78-jähriger Mazda-Fahrer aus Richtung Ihlingen unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz eines Wohnanwesens abbiegen. Ein nachfolgender 42-jähriger Fahrer eines Nissan Note bremste noch rechtzeitig hinter dem Mazda ab. Viel zu spät reagierte dagegen ein dem Nissan folgender 19-Jähriger, der mit einem 5-er BMW ebenfalls in gleiche Richtung unterwegs war. Der BMW prallte heftig in das Heck des Nissan und schob diesen noch gegen den davor befindlichen Mazda. Im weiteren Verlauf wurde der Nissan noch gegen einen Baum geschleudert. Im Nissan wurden der Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich eine Mitfahrerin im BMW zu. Der 78-Jährige musste mit einem Schock in die Klinik eingeliefert werden.

