Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Polizei sucht Unfallzeugen vom Kaufland-Parkplatz

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein bislang unbekannter Zeuge hat am Samstag, gegen 18.30 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße einen Unfall beobachtet. Beim Einparken beschädigte ein BMW-Fahrer einen geparkten Skoda Oktavia. Nach dem Unfall ging der Unfallverursacher zum Einkaufen. Der bislang unbekannte Unfallzeuge machte den Besitzer des Skoda auf den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro aufmerksam. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell