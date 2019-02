Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Strommasten gefällt - Schloßberg ohne Strom - Verursacher geflüchtet

VS-Villingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, gegen 19.30 Uhr, in der Straße "Schloßberg" einen Strommasten "gefällt" und so für einen Stromausfall in der gesamten Straße gesorgt. Der Autofahrer fuhr zunächst in die Einfahrt der Grund- und Hauptschule und setzte dann anschließend zurück. Beim Rückwärtsfahren kappte der Fahrzeugführer mit dem Auto das Abspannseil am Strommasten. Der Mast fiel anschließend um und stürzte auf das Dach des Pkw. Hiervon offensichtlich völlig unbeeindruckt, fuhr der Autofahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Der Fahrer wird auf etwa 30 Jahre alt geschätzt, mit kurzen schwarzen Haaren. Vom Pkw ist bekannt, dass es sich um einen roten, älteren Ford Fiesta handelt. Der Stromausfall wurde durch die Technischen Dienste der Stadt Villingen-Schwenningen behoben. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

