POL-TUT: (Trossingen) Versuchter Wohnungseinbruch

Trossingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem Fenster eines Zweifamilienhauses in der Steppachhalde zu schaffen. Der 42-jährige Wohnungsinhaber der sich im Haus aufhielt, wurde durch den Schein der Taschenlampe des Einbrechers aufgeschreckt. Nachdem der 42-Jährige die Tür öffnete um nachzuschauen, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Kirchhalde. Die männliche Person wird auf etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank und sportlich beschrieben. Sie trug eine dunkle Jacke, helle Jeans und eine schwarze Strickmütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

