Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Verkaufsgeschäft

Spaichingen (ots)

In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in ein Verkaufsgeschäft in der Straße "Obere Wiesen" eingedrungen. Die Täter kletterten auf das Dach des Gebäudes und entfernten mehrere Dachziegel. Durch das entstandene Loch schlüpften die Eindringlinge in den Dachspitz des Gebäudes. Über dem Büroraum zertrümmerten die Täter die Decke und stiegen in das Büro ein. Hier hatten es die Einbrecher offensichtlich auf den Tresor abgesehen. Die Ganoven versuchten den rund 500 Kilogramm schweren Tresor durch ein Fenster ins Freie zu befördern, was aber schlussendlich nicht gelang. Nach bisherigen Ermittlungen suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

