POL-TUT: (Burladingen) 83-jährige Autofahrerin verursacht Unfall mit rund 21.500 Euro

Burladingen (ots)

Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Freitag, gegen 18.20 Uhr, auf der Josef-Mayer-Straße einen Unfall mit rund 21.500 Euro verursacht. Die Seniorin war mit ihrer A-Klasse von der Ortsmitte in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs. Auf Höhe der Esso-Tankstelle geriet die 83-Jährige auf den Gegenfahrstreifen. Ein 28-jähriger Lenker eines Smart und ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer, die in die Gegenrichtung fuhren, versuchten nach rechts auszuweichen. Trotz der Ausweichmanöver kollidierte der Mercedes der Frau seitlich mit den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

